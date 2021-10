Aosta: La maggioranza Nuti vuole una Capitale sempre più dinamica, sociale e green

Implementate le risorse per la manutenzione del verde pubblico, le manifestazioni culturali, le manifestazioni turistiche e le luminarie natalizie, mentre per gli investimenti le risorse aggiuntive saranno ripartite per il miglioramento delle reti informatiche, la videosorveglianza e il sistema idrico integrato. E’ l’obiettivo della maggioranza del Consiglio comunale di Aosta che oggi ha approvato una delibera della Giunta relativa all’avanzo di amministrazione, portata dalla Vicesindaca Josette Borre (nella foto)

Il Consiglio, inoltre, ha approvato quattro importanti delibere che stanno particolarmente a cuore ai gruppi di maggioranza.



“Da oggi – spiegano Fabio Protasoni PCP, Laurent Dunayer UV e Pietro Varisella AV - la Giunta comunale ha l’autorizzazione ad aderire alla rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) che consente di rispondere con serietà e concretezza all’appello dell’ANCI e della Comunità Internazionale al dramma afghano”. Alla rete Sai aderiscono 1600 comuni italiani, tra i quali tre valdostani: Saint-Vincent, in qualità̀ di capofila, Champorcher e Saint-Rhemy-en-Bosses.



Approvato, anche, il nuovo Accordo di Programma per il completamento e la gestione del Centro di via Brocherel consentirà, dopo 24 anni di stop and go, di avviare la fase finale che prevede la realizzazione di una struttura sociosanitaria moderna ed efficiente, di cui la città ha assoluto bisogno soprattutto dopo la pandemia e che sarà stabilmente operativa per i prossimi 20 anni.

L’Assessora Forcellati, titolare delle deleghe alle politiche sociali, ha ricordato come, attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato, si potranno contemperare le esigenze e i bisogni di assistenza sia da un punto di vista qualitativo sia quantitativo, consentendo di realizzare il progetto in tempi celeri.



Sempre con deliberazione del Consiglio Comunale è stata approvata la ricollocazione presso l’area sportiva di Tzamberlet dei campi da baseball a 5 e il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica. La complessa vicenda trova quindi un punto di partenza per la realizzazione dell’intervento che interessa i numerosi praticanti e sul quale convergeranno progetti scolastici e manifestazioni di rilievo nazionale.