L'OPINIONE DI VALLEE SANTE': Territorio, Case della Salute e Ospedali di Comunità ESISTONO UNA VISION ED UNA MISSION NELLA SANITA’ VALDOSTANA?

"Una diga che ha ceduto, forse perché non era costruita a dovere". Così riassume la situazione della Medicina del Territorio Milena Vainieri, coordinatrice del Laboratorio Mes Management della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Un servizio incapace di contenere e gestire i pazienti durante i primi mesi di pandemia.

Abbiamo segnalato questo problema già nel luglio 2020, in tempi non sospetti, come punto da cui partire per integrare Ospedale e Territorio e riorganizzare il Servizio Sanitario Regionale. Prima ancora di entrare nel merito tra Ospedale Nuovo o Ristrutturato. E tutto ciò è scritto nel ProgettoSalute2030.

Progetto che già guardava all’esigenza di integrare Ospedale-Territorio ed attivare Case della Salute ed Ospedali di Comunità. Temi che in Valle l’Assessorato alla Sanità ha tranquillamente ignorato fino ai giorni scorsi quando l’Assessore ha annunciato la realizzazione di uno o due Ospedali di Comunità, visto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ne prevederebbe uno ogni 80 mila abitanti e prevede inoltre una Casa della Salute ogni 24.500 abitanti.

Dell’Ospedale di Comunità però non si sa né dove, né come, né quando realizzarlo. Delle Case della Salute (o di Comunità), che dovrebbero assistere i cittadini 24 ore su 24 con MMG (Medici di Medicina Generale) e PLS (Pediatri di Libera Scelta) ed altre figure sanitarie ed amministrative, nemmeno l’ombra.

E dire che Ospedale di Comunità e Case della Salute potrebbero ridurre sensibilmente l’annoso disagio del Pronto soccorso, dei ricoveri impropri e delle liste di attesa.

Resta la constatazione di come, purtroppo, a tutt’oggi, sull’argomento non esiste nessuna idea concreta, nessun progetto, né politico né tecnico.