Viviamo circondati da microbi, presenti nell'ambiente e sulle persone che frequentiamo (trasporti pubblici, lavoro, famiglia, ecc.), per non parlare delle epidemie stagionali e della pandemia di coronavirus, che mettono a dura prova il nostro organismo! Ecco alcuni suggerimenti utili per rafforzare il nostro sistema immunitario.

Cos'è il sistema immunitario?

Il sistema immunitario è l'insieme dei meccanismi di difesa dell'organismo. Il sistema immunitario riunisce tutti i processi e i meccanismi di difesa messi in atto dal nostro organismo per combattere gli attacchi esterni: batteri, virus, parassiti. Vengono considerati due tipi di immunità: innata e acquisita. L'immunità innata è la prima a rispondere all'infezione attraverso diversi meccanismi tra cui l'infiammazione, le cellule che inghiottono o distruggono corpi estranei e la barriera cutanea. L'immunità acquisita funziona attraverso i linfociti (alcuni globuli bianchi). Vero custode della nostra salute, il sistema immunitario difende il nostro organismo da ogni tipo di aggressione esterna.

Come rafforzare il tuo sistema immunitario? Scegli di alimentarti bene

Una dieta sana e locale composta da prodotti provenienti da agricoltura biologica (senza additivi artificiali), ricca di verdure fresche e colorate, cereali integrali, frutta e proteine ​​animali e vegetali, è essenziale per il corretto funzionamento del sistema immunitario.



Integra vitamine e minerali

L'integrazione di vitamine e minerali è necessaria per compensare le perdite che sono presenti negli alimenti, che sono meno ricchi di sostanze nutrienti rispetto al passato. Infatti, l'agricoltura di massa, l'uso di fertilizzanti chimici, il trasporto di cibo da un paese all'altro, piogge acide e molto altro ne sono la causa. Le carenze più comuni sono relative alla vitamina A, vitamina C e zinco. C'è bisogno pertanto, di supportare l'organismo con il contributo di queste sostanze che servono ad alzare le difese immunitarie. Le vitamine sono molecole essenziali per la nostra buona salute. Ognuna di loro apporta i suoi benefici all'organismo: vitalità, energia, antiossidazione... ma non tutte possono essere sintetizzate dal nostro organismo. È quindi fondamentale garantire che la nostra dieta contribuisca a un regolare apporto di vitamine. La vitamina A ad esempio, è utile per la pelle, la vista o anche il sistema immunitario. Si trova in particolare negli alimenti di origine animale, come fegato o burro, ma anche in frutta e verdura colorata (melone, albicocca, carota, pomodoro, ecc.). La vitamina C invece, aiuta a combattere la stanchezza e partecipa al corretto funzionamento del sistema immunitario. Si trova nella frutta (ciliegia, arancia, kiwi…) e nella verdura (peperoni, broccoli, cavolfiori) o nel prezzemolo. Ma attenzione, la maggior parte delle vitamine può essere conservata solo in frutta e verdura fresca o congelata! Nessuna cottura, questo altera le vitamine e perderesti tutti i benefici. Lo zinco rafforza il sistema immunitario. Una buona scorta di questo oligoelemento è quindi importante. Molti alimenti sono ricchi di zinco, i cibi più ricchi (a parte le ostriche) sono le frattaglie, le carni rosse, il pane integrale e le uova. Le ostriche rimangono l'alimento più ricco in proporzione di zinco e, soprattutto, è particolarmente facilmente assimilabile. Ma nelle diete occidentali, la maggior parte dello zinco è fornita da carne rossa e pollame. Da notare che, in generale, lo zinco contenuto nelle proteine ​​animali viene assorbito meglio di quello contenuto nelle proteine ​​vegetali.

Prenditi cura del tuo microbiota

Considerato oggi come un organo a sé stante del corpo umano, il microbiota intestinale svolge un ruolo determinante per la nostra salute. Precedentemente chiamato "flora intestinale", il microbiota intestinale è costituito da 10.000 miliardi di batteri che crescono in comunità all'interno del tratto digestivo. La composizione del microbiota intestinale è unica per ogni individuo e cambia nel corso della vita. Il suo equilibrio è fondamentale per la salute perché mentre molti batteri presenti nell'organismo sono benefici, altri, al contrario, si rivelano dannosi. Il microbiota svolge tre importanti funzioni sanitarie: digestione del cibo, effetto barriera e sviluppo del sistema immunitario. È essenziale preservare l'integrità del microbiota per mantenere buone difese immunitarie, ad esempio consumando probiotici o fermenti lattici.