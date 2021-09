Ad Aosta il maxi convegno sulle novità in Andrologia

E' organizzato ad Aosta il congresso macroregionale della società italiana di Andrologia (Sia). Lo annuncia in una nota l'Usl della Valle d'Aosta, che ne ha concesso il patrocinio.

L'evento, organizzato dalla sezione Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, si terrà sabato 2 ottobre, dalle 8,30, nella sala conferenze dell'Hostellerie du Cheval blanc. "Sia che ne sai? New topics and communication in Andrology" è il titolo scelto per il congresso, presieduto da Sandro Benvenuti e coordinato dal responsabile scientifico Emanuele Baldassarre, che si propone "di discutere in ambito scientifico le nuove conoscenze acquisite" nel campo dell'andrologia e "di comunicarle e farle entrare nel tessuto sociale delle singole realtà locali", si legge nella nota.



La giornata sarà articolata in sei differenti sessioni: chirurgia protesica, new topics, la sessualità post-operatoria, l'andrologo e il Pma, comunicazioni in progress.

Sono invitati a partecipare i medici chirurghi di anestesia e rianimazione, endocrinologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, ginecologia e ostetricia, medicina generale, radiodiagnostica, radioterapia, urologia, gli infermieri, infermieri pediatrici, gli psicologi, gli ostetrici e i biologi.