Ad Aosta manifestazione pro liberalizzazione cannabis

E'organizzato per oggi, martedì 28 settembre alle ore 18, a nome del Comitato per il referendum Cannabis legale da promotori della causa e simpatizzanti un presidio in piazza Deffayes ad Aosta "per unirsi pubblicamente alla diffida dei Comuni che si stanno dimostrando inadempienti nella certificazione firme". E' quanto si legge in una nota dell'associazione Arci Valle d'Aosta.

L'iniziativa sotto le finestre del palazzo regionale, lanciata a livello nazionale da Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, punta il dito contro le amministrazioni locali, accusate di essere in ritardo nella presentazione dei certificati elettorali dei firmatari, la cui scadenza è fissata al 30 settembre prossimo. "Le persone manifesteranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti", conclude la nota..