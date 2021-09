L'OPINIONE DEI LETTORI: ad Aosta la svolta a sinistra chiude gli asili

La Forcellati prima toglie il servizio spesa a domicilio per fare i buoni spesa (vedremo come andrà...). Il servizio a domicilio, tra le altre cose, ci permetteva di avere un primo controllo (parliamo di servizi sociali...) della situazione del nucleo, ora invece andranno i nuclei a farsi la spesa e così non ci sarà quel passaggio che permetteva il contatto diretto con i nuclei in difficoltà..



Ora mette in crisi Farfavola e Apeluna che con mille difficoltà (anzi forse più di mille..) grazie alla coprogettazione eravamo riusciti a riaprire per la soddisfazione delle molte famiglie che li frequentano (genitori e bambini) oltre che dei gestori e dei dipendenti (che nonostante le difficoltà del periodo avevano potuto continuare a lavorare).. Mica male sta svolta a sinistra dell'assessorato.

E' la sintesi di centinaia di post e di segnalazione di dissenso alla politica dell'assessora Clotilde Focellati.

Ma poi ancora: Centoz ha deciso di tenere aperte le garderie con la coprogettazione investendo 400.000 euro, nonostante il DUP votato dal consiglio prevedesse la loro chiusura alla fine dell'appalto che scadeva il 31-12-2017 e prevedeva rinnovo per massimo un anno quindi fino al 31-12-2018.



Ci avevano massacrati perché chiudevano (non per colpa o scelta nostra ma proprio perché scadeva l'appalto...) e ci siamo dati da fare per trovare il modo di tenerle aperte.

Ora chiudono e nessuno dice nulla? Mah!

Ai tempi dell'assessore Luca Girasole erano attivi erano presenti 3 asili nido comunali gestiti 1 in forma diretta (viale europa) e 2 in forma esternalizzata (berra e via roma) oltre ad 1 servizio socio educativo (garderie apeluna) gestito anch’esso in forma esternalizzata. Aveva già cessato la sua attività da tempo il nido privato sovvenzionato La Farfavola.

La gestione dei 2 asili nido esternalizzati come ricorderete era in scadenza, a seguito della proroga biennale effettuata, il 31/12/2018 così come l’esternalizzazione della garderie, che nella medesima data vedeva scadere la proroga di un anno prevista da contratto.

Pertanto, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale 76 di luglio 2018 che confermava gli indirizzi del DUP ma prevedeva per i servizi all’infanzia esclusivamente la completa esternalizzazione di tutti i 3 nidi di proprietà comunale, si è proceduto ad impostare la relativa necessaria gara mentre la garderie, venendo meno il contributo dell’amministrazione comunale, si trovò purtroppo a dover chiudere i battenti.

Infatti Girasole oggi conferma: "La completa esternalizzazione dei 3 nidi comunali consentì da una parte al personale esterno che prestava servizio insieme ai dipendenti comunali nel nido di viale europa, di mantenere il proprio posto di lavoro grazie alle clausole di salvaguardia appositamente inserite nel bando, anziché ritrovarsi senza un’occupazione il 31 dicembre 2018 e dall’altra garantì la continuita del servizio alle famiglie evidentemente preoccupate di trovarsi senza servizio dal 1 gennaio 2019".

Questo aspetto fu sicuramente molto apprezzato dai diretti interessati ma, indubbiamente, la chiusura (aggiungerei inevitabile) di un’ulteriore struttura privata sita tra l’altro in una zona decentrata rispetto all’ubicazione dei 3 nidi comunali, generò un certo malcontento nei cittadini che potevano fruire dei servizi offerti dall’APELUNA.



"Consci di dover intervenire rispetto anche a questa necessità di coprire tutto il territorio cittadino, cosi come fatto precedentemente con in bando anziani, decidemmo come Consiglio Comunale . rimarca l'ex assessore - di destinare i risparmi della gara per l’esternalizzazione dei nidi comunali alla realizzazione di nuovi servizi sperimentali all’infanzia".