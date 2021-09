Aosta: Forza Italia 'La Giunta Nuti mette le mani nelle tasche dei cittadini'

E' dura la presa di posizione ddi Forza Italia contro le politiche della Giunta Nuti. "Se non fosse tutto vero, ci sarebbe quasi da riderci sopra. La Giunta comunale del sindaco Gianni Nuti, salita finora agli onori delle cronache più per l'aumento dei prelievi effettuati nelle tasche degli aostani che per le risposte concrete date al tessuto economico-sociale cittadino, nei giorni scorsi ha di fatto smantellato uno dei pochi progetti efficienti ereditati dall'Amministrazione Centoz, fortemente voluto dall'allora assessore Luca Girasole, escludendo dalla riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia l'asilo nido Farfavola e la garderie Apeluna, strutture riaperte ormai due anni fa e gestite in regime di co-progettazione.

Una scelta assurda, che comporterà quasi inevitabilmente la loro chiusura, riducendo in questo modo drasticamente la disponibilità di posti per i nostri piccoli concittadini e introducendo una pericolosa disparità di opportunità di accesso ai servizi per le famiglie aostane, visto che questa spiacevole novità non permetterà più di coprire tutto il territorio comunale con i servizi all'infanzia".

Il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, insieme ai consiglieri del gruppo di Forza Italia in Comune ad Aosta, Paolo Laurencet e Renato Favre, commentato in questo modo gli ultimi sviluppi inerenti alla riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia adottata dalla Giunta del Capoluogo, aggiungendo: "Siamo dalla parte delle famiglie aostane, ed è per questo che promuoveremo tutte le iniziative necessarie per garantire a tutti pari opportunità di accesso ai servizi, a maggior ragione considerando il periodo di crisi economico-finanziaria che stiamo attraversando, ricordando che compito di un'Amministrazione comunale dovrebbe essere, anche e soprattutto, quello di promuovere strumenti utili alla conciliazione lavoro-famiglia a favore di tutti i suoi cittadini e non soltanto a favore di qualcuno"