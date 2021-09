Oltre 25 milioni di euro per miglioramento e messa in sicurezza comprensori sciistici

Attraverso le due leggi regionali di finanziamento del settore (l.r. 8/2004 e l.r. 6/2018) la Regione investirà nelle prossime settimane oltre 25 milioni di euro a sostegno dei progetti di miglioramento e messa in sicurezza dei comprensori sciistici valdostani previsti nei progetti strategici delle società di impianti a fune.

“Dopo il periodo di chiusura forzata, la programmazione degli investimenti pluriennale, sostenuta dal Consiglio regionale, rappresenta una risposta forte per lo sviluppo del settore: i nostri comprensori sciistici continuano a rappresentare un asset strategico irrinunciabile per trainare l’economia turistica della regione”, spiega l’Assessore Luigi Bertschy. (nella foto)



Nel dettaglio sono finanziate diverse iniziative finalizzate al mantenimento del livello di offerta e di sicurezza dei comprensori. In particolare, per le revisioni degli impianti a fune (circa 5,4 milioni di euro), per il potenziamento degli impianti di innevamento (circa 4,5 milioni di euro), un milione circa sulla sicurezza delle piste, circa 500.000 per mezzi battipista e 150.000 euro per l’upgrade del sistema di bigliettazione che sarà rafforzato per la vendita on line degli skipass.

Inoltre, 14 milioni di euro sono stanziati per la Telecabina Les Suches-Chaz Duraz di La Thuile, il primo degli impianti cosiddetti strategici che la Regione intende sostenere per cambiare radicalmente l’offerta nei principali comprensori sciistici valdostani e renderli competitivi nel mercato globale dello sci. Le restanti risorse andranno a finanziare interventi minori che miglioreranno al fruibilità dei comprensori.