Timide 'oui' du Valais au mariage pour tous

Les valaisans on dit oui au mariage pour tous à plus 55% ce dimanche le 26 septembre.

Le résultat en faveur de la modification du Code civil proposée est plus timide que les 64% de 'oui' sortis des urnes à l’échelle nationale, mais il réjouit Sébastien Nendaz. "Ce n’est pas une victoire en demi-teinte2 assure le chargé de communication d’Alpagai, association valaisanne LGBT+ qui s’est engagée en faveur de cette modification du Code civil combattue depuis plusieurs d'années. Le Haut a été plus favorable que le Valais romand, et des refus nets aux unions légales homosexuels ont été enregistrés dans certaines communes de montagne.