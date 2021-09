Possibile che una persona insignita di carica politica socia di uno studio professionale, senza però detenerne il controllo, sia poi così indipendente e libera nei rapporti con enti che affidano incarichi a quello stesso studio professionale? L’emergenza del Covid-19, nel nome della necessità, ha fatto perdere ogni attenzione nel merito e così tutto va bene.

Ma ultimamente, scorrendo notizie di stampa si vede un così gran da fare di alcuni soliti noti tra progetti e rendering più o meno definitivi. Insomma, cosa sta succedendo? Il bello poi è che la parte politica in cui costoro si sono ben ben schierati è proprio quella che faceva e fa la morale agli altri. Sì, quelli che si sentono benedetti per la “guerra” fatta al fu Imperatore (che però in determinate fasi della vita gli era piaciuto molto..) e oggi si trovano nuovamente puliti e lindi dopo aver sacrificato in olocausto un bel galletto (nato e morto pollo).

Attenzione cari politichini aostani (e valdostani) perché dietro a scuole, ponti e uffici vari si nasconde lo zampino del diavolo tentatore che a lungo andare vi divorerà completamente.

Pentitevi per quello che state facendo e fate ammenda!