Sapia 'Grazie a Rosset per l’impegno e la dedizione'

“Si tratta di un incarico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità. E’ una sfida stimolante che mi sforzerò affrontare in una logica di continuità con quanto fatto con tanto impegno e con ottimi risultati da chi mi ha preceduto. A Nicola Rosset va quindi il mio ringraziamento e quello della Chambre per l’impegno e la dedizione messi in campo in favore di tutte le nostre imprese”. Roberto Sapia, commenta così l'elezione a Presidente della Chambre. Succede a Nicola Rosset che si è dimesso dopo aver assunto la carica di Presidente di Finaosta.

Sapia è stato eletto con 20 voti su 23 aventi diritto. Già vice presidente dal 2018

“La pandemia ed il lavoro fatto in favore del comparto imprenditoriale in questi ultimi due anni - ha proseguito Sapia - ci hanno insegnato che dobbiamo imparare a lavorare insieme. In questo senso la Chambre dovrà confermare e rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di casa delle imprese. Un luogo dove imprenditori e Associazioni dovranno confrontarsi per evidenziare esigenze e progetti comuni, capaci di fare crescere in maniera trasversale il sistema Valle d’Aosta”.

“I dossier sui quali lavorare sono sicuramente molti - ha concluso Roberto Sapia - Penso alla digitalizzazione di imprese e servizi, ma anche alla sburocratizzazione, alla promozione delle eccellenze valdostane o alla creazione di un ufficio studi regionale che possa far sedere ad uno stesso tavolo tutti coloro che sul territorio detengono dati statistici. Sono solamente alcuni dei temi che si affiancano alla normale attività della Chambre a supporto delle imprese. A questi se ne aggiungeranno certamente altri frutto del continuo dialogo con tutti coloro che in Valle d’Aosta operano a favore del sistema economico”.