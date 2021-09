Riforme fiscali e previdenziali le priorità del Savt

A decidere chi si deve sedere al tavolo devono essere solo ed esclusivamente i lavoratori con le loro iscrizioni, nel pieno rispetto dell'art. 39 sulla libertà sindacale. Nessun altro. Solo così si potrà nuovamente tornare a fare il bene dei lavoratori.

E’ in un momento in cui è molto importante che il Paese sia maggiormente competitivo, anche alla luce del rilancio che deve necessariamente accompagnare l'utilizzo dei fondi messi a disposizion per il PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il Savt rilancia la necessità che il Paese Italia e indirettamente anche la Valle d’Aosta sia ora di mettere mano con determinazione alle riforme.

“E' assolutamente necessario – si legge in una nota - mettere mano alla riforma del sistema pensionistico, in particolare per scongiurare il rischio scalone, che comporterebbe dal 1 gennaio 2022 un aumento di ben sei anni dei requisiti pensionistici, qualora non si trovasse una valida alternativa a quota 100. In questo senso è doveroso che si affronti in maniera seria il tema dei lavori usuranti e gravosi, oltre a trovare forme di flessibilità che permettano alle persone di andare in pensione prima di raggiungere il requisito della vecchiaia”.

Altrettanti importante per il Savt è la riforma fiscale che deve essere attuata con il doppio obiettivo di “ridurre l'imposizione fiscale sui lavoratori e allo stesso tempo di ridurre il cuneo fiscale per andare ad alleggerire le imposte a carico delle aziende, con l'obiettivo di creare maggiore occupazione”.

Guardando poi a quanto sta accedendo a livello nazionale il Savt chiede “nuova diginità per i lavoratori” ma è fondamentale per il sindacato valdostano “avere il coraggio di affrontare una volta per tutte la problematica della rappresentanza sindacale e, di conseguenza, delle modalità di contrattazione”.

Proprio in questi giorni si è aperto il dibattito sull'introduzione del salario minimo e la posizione del Savt è chiara: “urge definire una soglia minima di retribuzione oraria sia importante, ma sicuramente non deve avvenire con legge. La strada maestra deve rimanere quella della contrattazione”.

Per il Savt l'obiettivo deve portare ad “un unico contratto nazionale per settore che sia ‘leggero’ e che stabilisca le regole generali, per poi lasciare spazi importanti alla contrattazione decentrata a livello territoriale e aziendale”.

Oggi in Italia esistono oltre 900 contratti di lavoro, tutti con la stessa dignità, e troppo spesso ne vengono sottoscritti più di uno nello stesso settore produttivo. “Da una parte quelli firmati da CGIL-CISL-UIL – spiega il Savt - dall'altra quelli sottoscritti da sigle sindacali autonome e di base. Tutto ciò crea inevitabilmente grande confusione e soprattutto dumping salariale”. E’ dunque questa la motivazione per la quale il Savt sollecita “una legge con la quale definire i requisiti necessari per sedersi al tavolo di contrattazione".

E il requisito, sia a livello centrale che a livello territoriale, spiega Claudio Albertinelli, segretario generale Savt "deve essere il raggiungimento di una soglia minima di iscritti. A decidere chi si deve sedere al tavolo devono essere solo ed esclusivamente i lavoratori con le loro iscrizioni, nel pieno rispetto dell'art. 39 sulla libertà sindacale. Nessun altro. Solo così si potrà nuovamente tornare a fare il bene dei lavoratori”.