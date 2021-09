Un guarito e nessun nuovo contagio Covid in Valle

Dopo giorni altalenanti ma comunque senza 'picchi' di contagi fuori controllo, nessun nuovo caso di positività è stato rilevato nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta.

Sono stati però soltanto 67 i tamponi analizzati nell'ultima giornata, ovvero ieri domenica; un solo paziente risulta guarito. Lo si legge nel bollettino di aggiornamento della Regione, elaborato sulla base dei dati Usl. Gli attuali positivi sono 63, di cui 60 in isolamento domiciliare mentre tre sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, non in terapia intensiva.

Non risultano violazioni alle norme sull'utilizzo del green pass.