Nuovo pm in servizio da oggi alla Procura di Aosta

La targhetta con il suo nome era già stata posizionata da tempo sulla porta del suo ufficio: oggi lunedì 27 settembre ha preso servizio alla procura di Aosta il pubblico ministero Giovanni Roteglia.

Magistrato di prima nomina, Roteglia ha 33 anni ed è originario di Sassuolo (Modena); ha svolto il tirocinio alla procura di Bologna.

Il procuratore capo Paolo Fortuna gli ha assegnato il dipartimento 'Ambiente e Territorio'; Roteglia lavorerà da subito su alcuni fascicoli d'indagine assegnati al Corpo forestale.

''Per organizzazione dell'ufficio, per la città e per l'ambiente ho scelto di prendere servizio alla procura di Aosta'', ha commentato ai cronisti il nuovo pm; con il suo arrivo la procura torna a pieno organico.