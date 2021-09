Era vaccinata con doppia dose l'insegnante contagiata dal Covid a Morgex

La sua classe di 20 alunni è in quarantena dal 24 settembre, ma era stata vaccinata con doppia dose contro il coronavirus (ultima vaccinazione il 4 giugno scorso) la maestra elementare di Morgex che è rimasta comunque contagiata dal Sars Cov-2. Nessun alunno risulta contagiato dall'insegnante, che ha sempre rispettato con scrupolo le norme anti contagio nei confronti dei suoi alunni e dei colleghi.

"Una volta di più occorre rimarcare che la vaccinazione non rende immuni dal contagio Covid - sottolineano i vertici sanitari della Usl VdA e in particolare l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse - e pertanto anche chi è stato vaccinato deve sottostare alle norme di prevenzion e contenimento: indossare la mascherina in ambienti chiusi, evitare assembramenti, lavarsi costantemente le mani. Il vaccino protegge noi stessi da aggressioni particolarmente gravi del virus ma non impedisce che la malattia sia trasmessa da un vaccinato a un'altra persona".

Parlando dell'ipotesi di togliere la quarantena ai vaccinati il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite del programma radiofonico '24 Mattino', ha detto oggi che "questo non viene fatto subito perché vi è sempre il rischio di varianti, stiamo monitorando la loro eventuale presenza, le vaccinazioni in Italia stanno andando molto bene ma questa è la prassi in tutti i Paesi del mondo".