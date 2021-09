Aosta: Prenotazioni disattese allo sportello AmicoinComune

"Ero prenotato per le ore 12 di oggi: mi sono trovato di fronte a una coda di 16 persone e gli operatori mi hanno detto che dovevo avere pazienza perchè 'di questi tempi funziona così'. Ma allora perchè gli uffici pretendono che gli utenti prendano appuntamento se poi passa chi arriva prima?". Così un residente aostano che, dopo aver preso appuntamento con lo sportello AmicoinComune all'Hotel de Ville di Aosta ha dovuto sedersi su una sedia e attendere il proprio turno per quasi un'ora.

La sua irritazione è stata condivisa anche da un'altra aostana che, prenotata per un'operazione di anagrafe a una certa ora di un giorno preciso, si è trovata nella sala di attesa dello sportello con altre sette persone che avevano preso appuntamento alla stessa ora e data. Anche nel suo caso, 'mi è stato spiegato dagli uscieri del Comune che non è sempre possibile ottemperare al rispetto delle prenotazioni anche perchè in questi giorni tantissimi cittadini si rivolgono ad AmicoinComune per svariate necessità. Allora, però, si valuti l'eliminazione anche temporanea del servizio di prenotazione".