Aosta: Fino al 30 novembre domande per Buoni Spesa

Fino al 30 novembre è possibile presentare le domande per ottenere i buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Aosta e destinati alle famiglie e alle persone in difficoltà economica residenti nel territorio comunale.

La misura, finanziata dai fondi messi a disposizione dal governo nazionale a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà economica, consiste nell'erogazione di buoni utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e medicinali presso esercizi commerciali situati all'interno del territorio comunale.

L'importo del buono varierà in funzione della composizione del nucleo familiare: da 100 euro per le famiglie composte da una sola persona a 500 euro per i nuclei composti da cinque o più persone e sarà spendibile fino a fine anno.

Nello specifico si potranno acquistare prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale e della casa, farmaci e parafarmaci. Sono esclusi invece bevande alcoliche, cosmetici, generi di maquillage, tabacchi, gratta e vinci e similari.

La situazione di difficoltà economica del nucleo dovrà essere documentata mediante attestazione Isee non superiore a 8.500 euro o attestazione Isee corrente non superiore a 17.000 euro. Il buono sarà erogato in unica soluzione attraverso una procedura di accredito automatica e diretta delle somme, e sarà spendibile utilizzando il codice fiscale e il Pin inviato al numero di cellulare indicato nella domanda, dopo la sua accettazione.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale https://aosta.bonuspesa.it. Nelle biblioteche comunali "Ida Désandré" di viale Europa, 5 e del quartiere Dora, strada Croix Noire, 30 sarà disponibile un servizio di supporto alla compilazione. Sarà anche possibile ricevere assistenza telefonando al numero 0165-1875000 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.