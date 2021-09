Giovani valdostani si raccontano 'Ad alta voce'

Curato dall'associazione culturale Framedivision, da un'idea di Alexine Dayné e Alessio Zemoz, 'Ad alta voce' è un progetto culturale, educativo e formativo destinato ai giovani valdostani con lo scopo di renderli protagonisti dei racconti delle loro storie, nella forma di brevi audio-racconti. E' realizzato nello spazio della galleria Inarttendu di via Laurent Martinet 6, ad Aosta ed è stato selezionato nell'ambito dell'Avviso pubblico 2021 e cofinanziato dall'assessorato regionale all'Istruzione e Politiche giovanili e dal fondo nazionale per le Politiche giovanili.



Il progetto 'Ad alta voce' si conclude mercoledì 29 settembre alle 20,30 con un evento di condivisione, aperto al pubblico, nella galleria Inarttendu di Aosta.

"La nuova edizione del progetto ha coinvolto diverse ragazze a cui è stata dedicata un'attività di laboratorio di educazione e formazione mirata allo sviluppo e all'autonomia della persona, attraverso lo strumento di elaborazione delle esperienze personali, della scrittura creativa e della realizzazione di prodotti in formato audio" spiegano gli organizzatori.

"Le storie realizzate attraverso il formato della registrazione audio e dunque del podcasting - aggiungono - sono rese disponibili per l'ascolto in forma di evento di condivisione e in seguito pubblicate nella forma online del Framedivision Vocalclub".