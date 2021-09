LIBRARTE: 'Un letto troppo affollato' di Margherita Guglielmino Novità in libreria

Buongiorno cari amici, il 22 settembre 2021 è uscito in libreria il nuovo libro di Margherita Guglielmino intitolato "Un letto troppo affollato" edito da GAEDITORI.

Complimenti Margherita, la copertina e il titolo sono piuttosto accattivanti.

Sinossi

Quando la vice ispettrice Marta Spanò si accomodò sul vagone del treno che dalla sua Sicilia l’avrebbe portata in Piemonte, carica di sogni e aspettative per quel nuovo capitolo della sua vita, non avrebbe mai immaginato che la tranquilla Lomellina sarebbe presto diventata lo scenario di efferati crimini. Infatti il suo arrivo nel commissariato di Bellinzago Novarese coincide con la prima di una serie di sparizioni. Il paese tranquillo, in cui “non succede mai niente”, viene improvvisamente investito dalla morbosità di giornalisti e spettatori, mentre in commissariato inizia una corsa contro il tempo per fermare il serial killer che si nasconde tra i cittadini.

In quest’atmosfera ansiogena, si intrecciano le vicende umane di tre poliziotte: Emma, Eva e Marta che dovranno, l’una all’insaputa dell’altra, destreggiarsi con le avances dell’ispettore Esposito, narcisista patologico, troppo impegnato a rendere il suo letto “troppo affollato”, per curarsi della risoluzione del caso.