CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio con 3 camere a Roisan, loc. Champvillair Dessous

Nel centro del Comune di Roisan, in loc. Champvillair Dessous, tra la chiesa e il Municipio, VENDESI grande appartamento al piano terra e al primo piano di una caratteristica casa storica del 1823 completamente ristrutturata sotto la tutela delle Belle Arti. Il fabbricato è un notevole esempio di casa civile che manifesta chiaramente tutte le caratteristiche dell’epoca in cui è stata costruita. L’alloggio è composto da un grande soggiorno con travi a vista, cucina abitabile, 3 spaziose camere da letto con armadi a muro, doppi servizi e ripostiglio. Il riscaldamento è autonomo con pompa di calore Aria-Aria e c’è la predisposizione per una stufa a pellet. Nelle immediate vicinanze ci sono 2 parcheggi comunali. € 164.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it