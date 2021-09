Courmayeur: Rimborso una tantum per famiglie di bambini e ragazzi per corsi e attività sportivo-culturali

Si tratta di un rimborso una tantum del valore di max 100 euro a favore delle famiglie dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni (nati dal 2002 al 2015) residenti a Courmayeur per lo svolgimento di corsi/attività sportive/motorie/culturali effettuate nel periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2021. E’ quanto ha approvato la Giunta comunale di Courmayeur con propria delibera in considerazione della rilevanza di tali attività quale fondamentale momento formativo e di socializzazione per le giovani generazioni fortemente colpite dall’emergenza sanitaria in corso.

1. Chi può fare richiesta

Possono fare richiesta i genitori e/o tutore della potestà genitoriale dei bambini e dei ragazzi residenti a Courmayeur, compresi nelle fasce di età sopra citate, che hanno seguito dei corsi/attività sportive/motorie/culturali nel periodo 01/09/2020-31/08/2021. La persona che presenta la richiesta di rimborso dovrà essere la stessa che ha provveduto al pagamento dell’attività.

2. Concessione del rimborso

Il rimborso che verrà erogato è pari ad un importo massimo di euro 100,00 a bambino/ragazzo residente per lo svolgimento di attività/corsi sportivi/motori/culturali nel periodo 01/09/2020-31/08/2021. Qualora l’importo pagato sia inferiore ad euro 100,00 verrà rimborsato fino alla concorrenza dello stesso. Le richieste verranno esaminate a scorrimento fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.

3. Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta, correlata della documentazione comprovante l’iscrizione al corso/attività e la

relativa spesa sostenuta, dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE LE ORE12.00 DEL 23/10/2021 utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune e in versione cartacea presso l’ufficio protocollo, mediante le seguenti modalità:

· a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it

· a mezzo email all’indirizzo info@comune.courmayeur.ao.it

· consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo appuntamento al fine di evitare assembramenti di persone

4. Modalità di erogazione del rimborso - Tramite bonifico bancario (esclusivamente)

Ulteriori Informazioni - Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0165.831323 ufficio politiche sociali.

IN ALLEGATO MODULO PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO