Aosta: Variazione bilancio da oltre due milioni di euro

Approvata oggi, dalla Quarta commissione consiliare del Comune di Aosta 'Affari istituzionali', presieduta da Franco Proment, una variazione di bilancio per due milioni 320 mila 025 euro in parte corrente a compensazione delle minori entrate del 2021.

La variazione mette a disposizione un avanzo di amministrazione da un milione e 400 mila euro, che ha spiegato al vicesindaca con delega alle Finanze, Josette Borre, permetteranno di avviare e completare una serie di interventi.

Tra questi, spicca un impegno di 170 mila euro per la manutenzione del verde pubblico; 20 mila euro per le manifestazioni culturali d'autunno; 25mila euro per arricchire il Piano didattico ed extradidattico delle Istituzioni scolastiche, 27mila euro per le manifestazioni sportive; 20 mila per gli eventi turistici e altrettanti per le luminarie natalizie da allestire in zone periferiche e frazioni; 10 mila euro andranno invece per organizzare Enfanthéatre.