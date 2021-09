In Valle segnalate 98 reazioni avverse ai vaccini anti Covid

Da dicembre ad oggi sono state 98 le reazioni avverse ai vaccini anti Covid segnalate in Valle d’Aosta al Centro regionale di farmacovigilanza (e di qui all'Agenzia del farmaco-Aifa) su 87.826 dosi somministrate. Le segnalazioni relative a effetti dannosi non gravi sono 78, mentre 18 sono quelle gravi, delle quali tre con invalidità grave o permanente e due sono relative a pazienti deceduti.

Non è dato invece sapere quante sono state le reazioni avverse non segnalate al Centro o direttamente all'Aifa.

I dati sono stati forniti oggi nell'aula del Consiglio Valle dall'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, in risposta a un'interpellanza del capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin. “I due pazienti deceduti entrambi dopo la somministrazione del vaccino Pfizer– ha detto Barmasse – sono una donna colpita da arresto cardiaco e un uomo colpito da una rara sindrome infiammatoria".

Delle 98 segnalazioni, 63 sono giunte da medici; 25 da pazienti o altri cittadini o tramite figure professionali non sanitarie; sette da farmacisti e tre da altri operatori sanitari.

Inoltre, 56 segnalazioni hanno indicato il vaccino Pfizer, fatto che secondo Barmasse “riflette l’uso prevalente di tale vaccino nell’ambito della campagna vaccinale”; 34 Astrazeneca, sette Moderna e una Janssen. Trentasette pazienti si sono completamente ristabiliti, 26 sono in miglioramento, 22 non sono ancora guariti per nove casi non si dispone dell'esito e due casi si sono sì risolti ma con postumi patologici.

Barmasse in aula ha sottolineato che “occorre distinguere fra evento avverso, che è un qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica che si verifica dopo la somministrazione di un vaccino, ma che non necessariamente è causato dalla vaccinazione" ovvero che "se un determinato evento si verifica successivamente alla vaccinazione non significa necessariamente che l’abbia causato la vaccinazione. Invece per reazione avversa si intende una manifestazione causalmente correlata alla vaccinazione, dimostrata con studi clinici, epidemiologici, isolamento dell’agente vaccinale della sede colpita”.