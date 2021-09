Rinviata udienza per ammissibilità della class action su buoni fruttiferi postali Serie Q

Incurante di tali orientamenti Poste Italiane ha invece applicato una capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale per ciascuno dei primi 20 anni di durata dei buoni. Condotta che ha sottratto ai cittadini ingenti somme, specialmente a chi possedeva più buoni di tale serie. Federconsumatori ha stimato che per un buono della serie Q emesso a maggio (dal 1988 al 1995) per il valore iniziale di Lire 5.000.000 l’importo non corrisposto ammonta a circa 3.773,49 Euro.