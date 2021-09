Il 30 settembre prima scadenza domande per aiuti regionali

Il termine ultimo per presentare le domande di alcune misure di aiuto anti-crisi Covid, previste dalla legge regionale sui ristori, scade il 30 settembre prossimo.

Lo rende noto l'Amministrazione regionale nell'ambito dell'iniziativa #VDARiparte, precisando che "nello specifico si tratta dei bonus per i titolari di partita Iva, per i gestori di bed&breakfast, per le imprese agricole, delle indennità per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali, degli aiuti alle guide alpine e a favore delle scuole di sci".



Il 29 ottobre scadranno le richieste dei contributi per le spese di investimento e i voucher per l'acquisto di prodotti agroalimentari, mentre il 15 novembre sarà l'ultimo giorno utile per presentare le richieste per il contributo una tantum per le società cooperative.