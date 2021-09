CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa indipendente ad Aosta, in reg. Pallin

Ad Aosta, in regione Pallin, in una zona residenziale esclusiva e a pochi minuti dal centro, VENDESI villa indipendente all’interno di un complesso ben curato e recintato. L’abitazione si compone di un luminoso e ampio soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo e bagno di servizio. Al piano superiore sono presenti 2 camere da letto, il secondo bagno e una grande terrazza coperta attrezzata e completamente esposta a Sud, con vista suggestiva sulle montagne! Nel piano interrato vi sono anche una taverna con camino in pietra, locali accessori, bagno e cantina. Sia dall’ingresso della casa che dal soggiorno si esce nella zona esterna con giardino, orto e terrazza con barbecue. . Completa la proprietà una doppia autorimessa automatizzata a € 28.000. € 470.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it