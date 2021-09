Aosta: Quasi un milione di euro per il parcheggio di Excenex. Inizio lavori 2022

La realizzazione dell’opera rientra tra gli assi del progetto “Aosta recupera la sua identità” finanziato dal programma straordinario governativo di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, meglio noto come “Bando periferie”.

Il parcheggio, costruito su una superficie disponibile di 1.012 metri quadri, ricompresa tra la strada regionale n. 38 di Arpuilles e la strada di Entrebin, si svilupperà su due livelli collegati da una scala in cemento armato rivestita in pietra naturale. Il piano terra avrà 21 posti per autoveicoli si una superficie di circa 593 mq pavimentata con masselli in calcestruzzo a tre colori, in modo da segnalare le corsie e i posti macchina, con superficie trattata al quarzo a elevata resistenza all’abrasione, mentre quello interrato, avrà 24 posti auto su una superficie di circa 570 metri quadrati, e sarà accessibile mediante una rampa larga 5,50 metri. In entrambi i livelli vi saranno due posti riservati alle persone con disabilità.

Nel piano seminterrato è prevista anche la costruzione di due servizi igienici accessibili alle persone disabili dotati di acqua calda e radiatori elettrici con funzione antigelo. L’illuminazione esterna sarà assicurata da tre lampioni a Led con ottiche “cut-off” per contenere l’inquinamento luminoso.

Il costo dell’opera sarà di circa 942 mila euro (Iva inclusa) finanziata in parte da un mutuo sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti, in parte dal finanziamento della Convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il “Bando periferie” e in parte con risorse proprie dell’Amministrazione comunale provenienti dall’avanzo di amministrazione.

Commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto: «Con questo intervento che era rimasto bloccato a causa di problemi di adeguamento del progetto alle mutate richieste tecniche e alla mancanza di fondi diamo una risposta attesa da diversi anni ai residenti di Excenex, aggiungendo 45 posti auto che finalmente soddisferanno la domanda di sosta della frazione, in un’area strategica in quanto vicina all’abitato, posizionata lungo la traiettoria interessata dalla maggior parte degli spostamenti verso la città e ben servita dalle infrastrutture stradali esistenti".

I lavori partiranno, se non insorgeranno ulteriori problematiche, nella primavera del prossimo anno per concludersi entro l’inizio della stagione autunnale.