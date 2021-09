Batailles de Reines: Tricane, Farca, Queggion reines di Valpelline (copia 1)

Imbattibile dell'allevatore Alfreda Tiller. Un nome un destino. Infatti imbattibile è stata con i suoi 791 kg. la reina del peso tra le 107 vacche iscritte: 29 in prima categoria, 40 in seconda e 38 in terza.

A dominare la scena è stata Tricane (650 kg.) di Elmo Cheraz, allevatore di Donnas, che ha sconfitto la padrona di casa Samorai (655 kg.) dei fratelli Cuneaz. Per il terzo e quarto posto Titò (723 kg.) di Jadir Vallet di Nus ha messo sotto Pistace (678 kg.) di Frassy_Chamonin di La Salle.

La seconda categoria ha visto il trionfo di Farca una bovina di 568 kg. di William Guala di Saint Nicolas che ha fatto piegare le gambe a Malice (572 kg.) di Germain Chenal sceso da Oyace. Il terzo posto l'ha conquistato Monella (568 kg.) di Simone Yottaz di Ollomont che ha superato Bimba (582 kg.) di Maurice Bollon di Charvensod.

Combattuta la finale di terza categoria con Queggion (539 kg.) della stalla di Aurelio Cretier di Saint-Christophe ha superatoTzardoun (524 kg.) della stalla di Mauro Gorraz allevatore di Gressan. Biscuit (525 kg.) di Leo Saraillon di Aymavilles ha avuto la meglio, per il terzo e quarto posto, su Geneve (533 kg.) di Corrado Diemoz sceso a Valpelline da Doues.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Eliminatoria di Brissogne 26 settembre 2021 in loc. Les Iles (area sportiva) Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30

Eliminatoria di Antey-Saint-André 03 ottobre 2021 in loc. Lillaz (centro sportivo) Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30

Eliminatoria di Charvensod 10 ottobre 2021 in loc. Pont Suaz Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30

Eliminatoria di Fenis / Verrayes 16 ottobre 2021 in loc. Suzan (area sportiva – Fenis) Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30