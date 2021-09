LIBRARTE: Fiori di canto di Luigina Parisi

Buongiorno cari amici, sono lieta di annunciare il nuovo libro di Luigina Parisi intitolato "Fiori di canto". Produzione storiedilibri.com. La prefazione è di Pasquale Cavalera:

“Fiori di canto” è la ribellione di cui noi tutti abbiamo bisogno, necessaria per rompere gli inquietanti schemi della routine e donare quella forza vitale che permette all’uomo di mettersi a nudo, trasformando in parole pensieri troppo tempo taciuti in un universo mentale che non ha nulla di confortevole.

Un’ispirazione quella di Luigina Parisi che irrazionale si libera tra le spesse ombre e un raggio di sole, l’essere moglie e il divenir madre, i flutti del mare e gli ulivi secolari, su sentieri di stelle che conducono lontano dalla fatica del vivere. Poesie che si fan mezzo, arte della parola, specchio profondo dell’anima.