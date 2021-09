Usl prepara somministrazione terza dose di vaccino

La Usl sta organizzando le procedure per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19, secondo le indicazioni fornite dal ministero della Salute.

"I soggetti individuati per la somministrazione - si legge in una nota - sono i pazienti immunocompromessi (oncologici, nefropatici dializzati e trapiantati) in carico alle strutture competenti".

La struttura complessa di Farmacia "ha messo a disposizione delle strutture le dosi necessarie di vaccino a mRna e saranno attivate le opportune azioni organizzative per procedere, nei tempi opportuni, alle somministrazioni che saranno fatte in reparto o a domicilio nel caso in cui non sia possibile mobilizzare i pazienti".