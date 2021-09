Domenica mattina con pioggia e poi schiarite

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una vasta saccatura con minimo barico sulla Francia favorisce l'ingresso di una serie di impulsi perturbati associato a qualche rovescio in intensificazione domenica mattina. Successivamente correnti di foehn favoriranno schiarite via via più ampie che precederanno un nuovo arrivo di aria più instabile

DOMENICA 19 SETTEMBRE Molto nuvoloso con rovesci anche intensi e localmente a carattere temporalesco al mattino, Schiarite via via più ampie da metà giornata a partire dalla bassa valle. Limite neve sui 2600 m. Temperature: in calo, più sensibile nei valori massimi. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m da deboli a moderati dai quadranti nord-occidentali; deboli o moderati SE nelle valli con foehn in sviluppo da metà giornata. Segnalazioni: rovesci. LUNEDI 20 SETTEMBRE