Aosta: Vie chiuse al traffico per la Settimana della Mobilità

In ossequio al programma della Settimana Europea della Mobilità organizzato dall’Amministrazione comunale di Aosta e in calendario fino al 22 settembre, tramite un’ordinanza sono state istituite importanti modifiche alla circolazione veicolare in piazza Arco d’Augusto e nelle aree limitrofe.

Le modifiche sono in vigore nelle giornate del 18 e 19 settembre dalle ore 8 alle ore 21:

- chiusura al traffico veicolare di viale Chabod, all’altezza dell’ingresso del parcheggio presente sul lato Nord di piazza Arco d’Augusto;

- chiusura al traffico per tutti i veicoli del tratto di corso Ivrea comprendente il ponte sul fiume Buthier, con contestuale istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Pasquettaz con direzione Nord/Sud e obbligo di svolta adestra per i veicoli provenienti da corso Ivrea con direzione Est/Ovest;

- chiusura al traffico veicolare del lato Nord di via Garibaldi, a Nord dell’intersezione rotatoria con via Torino.