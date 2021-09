Chiesto processo per corriere della cocaina fermato in Valle

La procura di Aosta ha chiesto il giudizio immediato per Norend Kapo, albanese 48enne residente a Pesaro, in carcere a Genova perché trovato in possesso di 36 chili di cocaina. E' accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ma non ha mai rivelato dove si fosse procurato la droga e dove questa fosse diretta.



I fatti risalgono al 5 agosto scorso, quando Kapo era stato fermato da una pattuglia della Guardia di finanza sulla Statale 26 all'altezza del comune di Morgex. Insospettiti dal comportamento dell'uomo, i militari avevano sopposto il mezzo a un controllo più approfondito e all'interno dei sedili di passeggero e conducente avevano trovato la cocaina già suddivisa in 34 panetti.