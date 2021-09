Aosta: Lungo i portici del Municipio arriva la meravigliosa Biancaneve di Luzzati

Sarà inaugurata oggi giovedì 16 settembre alle ore 17,30 lungo i portici del Municipio di piazza Chanoux la mostra 'Biancaneve e il lupo cattivo - Emanuele Luzzati e le fiabe dei Fratelli Grimm', realizzata in collaborazione con la 'Lele Luzzati Foundation' e con 'Casa Luzzati' di Genova.

L’esposizione – che intende celebrare il centenario della nascita del grande Maestro dell’illustrazione - ripercorre attraverso una serie di pannelli sospesi le immaginifiche e coloratissime opere realizzate da Lele Luzzati nel 1988 per le Fiabe scelte dei fratelli Grimm, nella collana di strenne della Olivetti, sapientemente curata dallo scrittore Giorgio Soavi.

La mostra dedicata a Luzzati rappresenta l’ultima azione del progetto 'I bambini in testa', ideato dall’assessorato comunale alle Politiche sociali nell’ambito della legge 'Buona Scuola', che ha visto, a partire da settembre 2019 e fino all’inizio dell’emergenza sanitaria, la realizzazione di diverse attività per bambini dalla nascita ai sei anni con l’intento di costruire e trasmettere cultura dell’infanzia, intesa sia come posare uno sguardo attento sulle esigenze dei bambini e delle bambine sia come approccio partecipato alla loro educazione.

Al vernissage dell’esposizione sarà presente anche il curatore Sergio Noberini, direttore del Museo Luzzati a Porta Siberia di Genova, che guiderà i convenuti alla scoperta delle favolistiche rappresentazioni dell’artista genovese scomparso nel 2007.

Commenta l’assessora comunale alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati: "È proprio il caso di dire che chiudiamo in bellezza il progetto 'Bambini in testa' con una mostra dedicata non solo ai più piccoli ma a tutti coloro che non hanno perso la dimensione favolistica e onirica dell’infanzia che le meravigliose tavole di Luzzati rappresentano mirabilmente".

Attraverso i fondi ottenuti, prosegue Forcellati, "abbiamo dato continuità al lavoro iniziato nella passata Amministrazione, creando una serie di eventi e di opportunità per la fascia d’età 0-6 che testimoniano, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, la bontà la serietà del lavoro svolto dagli uffici delle Politiche sociali in favore della comunità e delle fasce più deboli della popolazione".