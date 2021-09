Débute aujourd'hui la Semaine de la mobilité à Aoste

La Commune d'Aoste participe pour la première fois à la Semaine européenne de la mobilité durable avec des événements gratuits programmés du jeudi 16 au mercredi 22 septembre.

La semaine s'ouvrira demain à 18 heures, à la Cittadella dei giovani d'Aoste, avec la conférence de présentation du projet "Aosta in biciletta", qui implique la construction de 15 kilomètres de piste cyclable dans la ville, dont les travaux devraient commencer au printemps. Vendredi, la Cittadella accueillera l'intervention d'Andrea Poggio, responsable de la Mobilité durable du secrétariat national de Legambiente, à 18h00; la présentation du Plan urbain de la mobilité durable, mardi 21, à 18h, et une revue de films et projections organisées en collaboration avec l'association Fiab Aosta à vélo.

Des excursions à vélo sont prévues pour découvrir les rues de la ville, les ru et les chemins dans les alentorus d'Aoste, organisées par l'Association Vallée d'Aoste des maîtres du vtt et du vélo tout-terrain, qui culminera avec un voyage en selle en dehors de la région pour découvrir les lacs et châteaux du Canavese, dimanche. Bicincittà sera également de retour, encore dimanche.