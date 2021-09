Domani venerdì 17 settembre Stigmates de saint François saint Robert

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 17 settembre

Entrèves, Casa La Madonnina - ore 11.30

Incontro con il Preposito provinciale dei Chierici Regolari Somaschi

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Lunedì 20 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Oratorio Sen Filippo Neri - ore 20.30

Incontro con le realtà di pastorale giovanile della Diocesi

Martedì 21 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Giovedì 23 e venerdì 24 settembre

Roma

Partecipazione al Convegno internazionale

"I musei ecclesiastici testimoni di futuro"

Sabato 25 settembre

Pont-Saint-Martin - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz,

Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert, Hône e Bard

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.30

S. Messa per l'ingresso del nuovo Parroco, don Gregorio Mrowczynski

Domenica 26 settembre

Aosta, Piazza Chanoux - ore 12.00

S. Messa per l'incontro nazionale della FIDAS

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per la Parrocchia di Saint-Christophe

Chiesa parrocchiale di Saint Martin de Corléans - ore 18.30

S. Messa per l'ingresso del nuovo Parroco, don Nicola Corigliano

Lunedì 27 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 28 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 29 settembre

Questura di Aosta - mattino

S. Messa per la festa di San Michele patrono della Polizia di Stato

Giovedì 30 settembre

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

