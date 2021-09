Mons. Lovignana celebra una santa Messa per l'avvio dell'anno scolastico

All’appuntamento, preparato dall’Ufficio Scuola e dal Servizio Catechesi e Pastorale giovanile e vocazionale, sono invitati le Famiglie, i Docenti e gli Alunni di tutte le Scuole della Città e della Valle.

In occasione della ripresa della Scuola il Vescovo di Aosta ha rilasciato questa dichiarazione: «Sono contento di celebrare la Messa con i rappresentanti di alunni, docenti e personale scolastico all’inizio dell’anno. Si tratterà di un gruppo, ma in realtà nella celebrazione sarà presente tutto il mondo della Scuola della nostra Valle e su tutti invocherò la benedizione del Signore. Lo faccio volentieri, quest’anno soprattutto, quando la ripresa delle lezioni in presenza diventa un segno importante di speranza per tutta la società. Vorrei augurare agli alunni di poter vivere questa esperienza educativa con serenità e amicizia, ma anche con serietà e impegno: il futuro umano, relazionale e professionale di ciascuno dipende in gran parte da questi anni. Ai docenti auguro di potersi prendere cura in maniera integrale della crescita dei ragazzi e dei giovani loro affidati, nel rispetto della loro storia personale e familiare, della loro libertà e delle scelte ideali, etiche e religiose delle loro famiglie».

Nei giorni scorsi Papa Francesco Papa Francesco ha auspicato che "la ripresa dell’anno scolastico sia vissuta da tutti con grande senso di responsabilità, nella prospettiva di un rinnovato patto educativo, che veda protagoniste le famiglie e ponga al centro le persone dei ragazzi e delle ragazze: la loro crescita sana, ben formata e socievole è condizione per un futuro sereno e prospero dell’intera società”.