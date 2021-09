L'OPINIONE DI PAOLO LAURENCET: Dai tagli dei nastri alla rimozione delle transenne

Vedendo il video mi verrebbe da dire: una volta se c'era qualche lavoretto da fare in casa e non volevi spendere si chiamava "ammioccuggino", ora la Giunta si rivolge all'amico Gino. A parte la battuta e per educazione mi fermo qui, Sindaco e assessori non hanno di meglio da fare? (Inaugurazione prolungamento via g. Elter, ndr.)

Nonostante un nuovo piano del traffico non condiviso da cittadini e alcune categorie, non ritengono che sia il caso di ripensarlo, tirano dritti per la loro "strada" e intanto si danno alla recitazione. Forse ci vorrebbe maggior rispetto.

O quantomeno una maggior concretezza e meno teatralità. Aggiungo che purtroppo sono in arrivo aumenti delle tariffe orarie degli stalli blu, così come si estenderanno gli orari in cui la sosta è a pagamento. Il provvedimento si accompagna con l'aumento delle tariffe della Ztl. Ricordiamo l'aumento dell'addizionale comunale ed il quadro è quasi completo.

La Giunta aveva promesso alberi, cura del verde ecc. per il momento la fanno da padrone gli aumenti delle tasse, delle tariffe e del degrado cittadino. Con buona pace dell'amico Gino, la Giunta spiegherà che c'è il Covid o che la responsabilità è di chi governava in precedenza.