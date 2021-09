Protestano precari scuola e dirigenti scolastici, 'mancano insegnanti, siamo indietro'

E ieri matite spezzate e quaderni di scuola aperti sono stati lasciati in piazza Deffeyes, sotto le finestre del Palazzo regionale, da insegnanti precari valdostani. Una protesta simbolica, durata l'intera giornata e che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le istituzioni sul problema del ritardo delle nomine dei supplenti nelle varie scuole della Regione.

Al primo giorno di scuola, ieri erano ancora scoperte almeno duecento cattedre. ''Per anni non sono stati fatti concorsi e l'ultimo ha registrato un tasso di bocciati enorme. Senza parlare della carenza degli insegnanti di sostegno, che non ci sono. E questo è un problema soprattutto per le famiglie''.