Direttamente in CNA tutti i servizi per la tua attività

CNA ti offre tutta l’assistenza per predisporre i documenti per la sicurezza della tua impresa e i corsi per essere a norma. Per informazioni contatta la segreteria dell’Associazione allo 016531587.

CHE TIPO DI AZIENDA SEI COSA TI SERVE PER ESSERE A NORMA Azienda con dipendenti,

voucher, apprendisti

e soci lavoratori Corso R.S.P.P. – per il titolare o legale rappresentante

Corso Sicurezza Lavoratori – per dipendenti e/o soci lavoratori

Corso Antincendio e Corso Primo Soccorso

D.V.R.: Documento Valutazione Rischi

Valutazione rumore e vibrazioni (ove previsto)

POS: Piano Operativo di Sicurezza (per i cantieri) Azienda del settore alimentare

(bar, ristorante, pizzeria,

hotel, b&b, negozio alimentare, produzione alimentare) Piano di rintracciabilità degli alimenti e autocontrollo

Corso in sostituzione del libretto sanitario (HACCP)

per tutti coloro che sono a contatto con il cibo

