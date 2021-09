Monterosa spa, 'massima trasparenza in nostri atti e comunicazioni

"Da parte nostra, sempre e comunque massima trasparenza possibile". Così la Monterosa spa replica ad Adu VdA che ieri, in una nota relativa alla comparsa di tracciamenti di vernice nel comprensorio di Cime Bianche, paventava poca chiarezza operativa da parte della società funiviaria.

"In merito all’asserita mancanza di trasparenza e del fatto che '...non c'è traccia della comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario', segnaliamo che - precisa la Monterosa spa - sin dalla data di nomina della Commissione giudicatrice, il 29 gennaio 2021, si è provveduto ad aggiornare tempestivamente il sito internet www.monterosaspa.com. alla sezione "Bandi di gara e contratti in essere" con la pubblicazione, così come previsto dal 'D. Lgs 14 marzo 2013 n.33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni' di tutti gli atti riferiti alla procedura, visionabili e liberamente scaricabili dall’area riservata dopo aver richiesto le credenziali all’ufficio competente, operazione peraltro già effettuata da altri soggetti interessati a prendere visione degli atti relativi alla procedura in corso".