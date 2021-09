76ème anniversaire de fondation de l’Union Valdôtaine

Le groupe exécutif d’Alliance Valdôtaine, réuni dans la soirée du 13 septembre, en adressant les vœux de bon anniversaire à l’UV, tient à rappeler le rôle incontournable de toutes les composantes de l’aire autonomiste dans l’engagement pour le bien-être social, culturel et économique de la Vallée d’Aoste et souhaite que l’esprit fédérateur et novateur qui animait à l’époque les fondateurs de l’Union Valdôtaine puisse nouvellement faire surface et caractériser le débat politique dans le sens du respect et de l’honnêteté.

Pour Alliance réduire les différentes et déchirantes scissions de l’UV à des simples personnalismes serait une banalisation inopportune, qui ne ferait que troubler le bon déroulement des confrontations nécessaires à harmoniser le cadre politique; sans la volonté d’une analyse profonde et réaliste du passé récent et sans une passion et un enthousiasme renouvelés, difficilement on pourra difficillement donner des bases solides à une relance unitaire de la politique autonomiste, avec l’effet certain de laisser plus d’espace aux partis nationaux.