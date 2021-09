CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Splendida villa al Villair di Quart, villaggio Vianoz

Sulla collina del Villair di Quart, in villaggio Vianoz, zona residenziale comoda e soleggiata tutto l'anno, VENDESI spettacolare villa con vista mozzafiato sul Mont Emilius! La casa è circondata da una zona verde ben curata e con impianto di irrigazione e terrazza/solarium. Si accede all'abitazione tramite una suggestiva veranda con tripli vetri, tutta esposta a Est e con particolari in pietra e in legno che la rendono un ambiente unico e piacevole sia in estate che in inverno. Al piano terra ci sono un soggiorno con cucinino e il bagno di servizio; al piano superiore sono presenti 2 camere con balconi, studio e bagno con doccia. Al piano interrato, oltre alla lavanderia e ai locali tecnici, sono presenti una zona relax con sauna e idromassaggio e un ampio garage con serranda automatizzata. All'esterno completa la proprietà un cortile chiuso da un originale e moderno cancello automatico. € 480.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it