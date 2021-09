Usl avvia colloqui per esenzione dal vaccino Covid - Vademecum operativo

Le richieste sono in aumento e da mercoledì 15 settembre bisognerà prenotare tramite il Centro unico prenotazioni-Cup della Usl VdA l'accesso ai colloqui per l'eventuale esenzione dal vaccino Covid-19 per motivazioni mediche.

La prenotazione si effettua telefonando al numero dell'azienda Usl 0165-548387. "Tale misura viene assunta con l'obiettivo di migliorare il servizio e per evitare le attese in coda, dovute al notevole afflusso di utenti ai box per l'esenzione al Palaindoor di Aosta", scrive l'Usl in una nota.

"Per il colloquio non è necessaria richiesta del medico curante - precisa la nota - la prestazione è gratuita". I colloqui, fino a un massimo di 40 posti disponibili a sessione, saranno ogni mercoledì nella sede vaccinale di Aosta dalle 9 alle 14.

"Per le persone esenti da vaccino Covid sulla base di idonea certificazione medica - conferma l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse "è in elaborazione dal ministero della Salute una Certificazione digitale dedicata, le cui funzioni saranno in tutto e per tutto identiche a quelle del green pass, la cui operatività è prevista dal 30 settembre".

I medici vaccinatori, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale impegnati nella campagna vaccinale rilasceranno l'esonero, dopodiché il Ministero rilascerà copia in formato digitale della Certificazione dedicata che permetterà loro di muoversi come i possessori di green pass.

E da oggi è disponibile online il Vademecum operativo su esenzione da vaccino anti Covid, redatto dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie in collaborazione con l'Iss.

Il vademecum è scaricabile all'indirizzo:

https://www.simg.it/wp-content/uploads/2021/08/Esenzione-da-vaccino_SIMG_ISS_MdS.pdf