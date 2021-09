CONSIGLIO STRAORDINARIO: A CHI FREGA QUALCOSA?

Era proprio necessario convocare un Consiglio straordinario a seguito della sentenza (definitiva) della Corte dei Conti sulla vicenda Casinò? Sicuramente per qualcuno lo è, per altri meno, per altri scandalo. Ma davvero ha un senso? Oggi, domani o ieri che sia?

L’opinione di ognuno crediamo che possa essere differente, la sensibilità ancora di più. Una cosa è certa, la maggior parte dei valdostani oltre a chiedersi chi esce e chi resta, chi paga e come, chi piangerà e chi meno, a chi potrà ancora chiedere un favore oppure a chi dovrà rivolgersi frega davvero poco o nulla.

Inutile che vi scaldiate tanto a Palazzo, per la gente comune, quella che lavora, paga le tasse (o dice di farlo) frega molto più capire se la prossima stagione invernale sarà KO, se si potrà lavorare e come. La gente comune vuole risposte concrete ad una incertezza sempre maggiore ed ad una paura dilagante. Sì, che tutto non sia finito.