Scaglionati e con mascherina tornano in classe gli studenti valdostani

Campanelle 'scaglionate' con ingressi in aula a orari differenziati per evitare eccessivo assembramento; chiusura delle strade di accesso alle scuole. dove ritenuto necessario, con autorizzazione ai soli docenti e ai genitori accompagnatori dei bambini, green pass obbligatorio per tutti gli adulti che hanno accesso fisico negli edifici scolastici e mascherine in classe dai sei anni in su. Queste le principali novità all'avvio dell'anno scolastico 2021/22 oggi, lunedì 13 settembre, in Valle d'Aosta.

Mancano ancora alcune decine di bidelli (hanno rinunciato alcuni designati a plessi molto distanti dalla residenza) e diverse cattedre nelle scuole superiori, dove le graduatorie saranno completate solo entro la prossima settimana.

Alcuni dirigenti scolastici (vedi ad esempio l'Istituzione St-Roch in corso Ivrea ad Aosta) hanno deciso di aprire le porte agli studenti alle 9 invece che alle 8 come stabilito dal calendario: "Si tratta di piccole problematiche organizzative prontamente risolte - spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri - da domani le lezioni riprenderanno all'orario previsto".

Al Quartiere Cogne di Aosta le vie di accesso da entrambi i lati della scuola Emile Lexert sono state chiuse al traffico: possono accedervi solo gli insegnanti, il personale non docente e i genitori che accompagnano i bambini.

Grandi novità a Pont-St-Martin

A Pont Saint Martin le classi Prima e Seconda elementare ritornano da oggi alla struttura dei 'Prati Nuovi' dopo alcuni anni di stop, dovuti ai lavori di adeguamento sismici.

La scuola 'Vedova Baraing', nel centro paese, che ospita la segreteria delle istituzioni scolastiche Walser Mont-Rose A e B ritorna al suo antico splendore, dopo lavoro di adeguamento sismici e riverniciature con il ponteggio rimosso dal lato di accesso sia frontale (via Emile Chanoux) da dove entrano le classi Quarte e Quinte elementari e di lato (via Baraing) da dove entreranno le Terze, secondo le disposizioni della dirigente scolastica in relazione all’emergenza COVID-19. Resta in corso di lavori la facciata del lato che guarda al fiume Lys.

Didattica in presenza

I servizi educativi per l’infanzia, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei collegi e convitti regionali, del Centro regionale per l’istruzione degli adulti (CRIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM) si svolgono in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)

Tutto il personale che presta servizio nelle istituzioni sopra indicate, compresi i servizi di refezione e di pre e dopo scuola, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. L’obbligo vale anche per il personale universitario nonché per le studentesse e gli studenti universitari. Chiunque accede alle strutture delle istituzioni e dei servizi, compresi i servizi di refezione e di pre e dopo scuola, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Esenzioni

L’obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, per i quali è comunque fortemente raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus Sars-CoV-2.

Alta formazione artistica e musicale

L’ordinanza si applica, per quanto compatibile, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.

