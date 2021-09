Difensore civico, '2021 anno decisivo e cruciale per nostro futuro'

"L'anno scolastico iniziato oggi può ritenersi decisivo e cruciale, in questa fase della storia che ci vede impegnati nella lotta alla pandemia. Dopo il martoriato 2020, per la prima volta abbiamo preso coscienza di essere costretti, ancora per qualche tempo, a convivere con il Sars-CoV-2 e le emergenze correlate".

Lo scrive in un messaggio a studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale il difensore civico della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot, nelle sue funzioni di garante per l'infanzia e l'adolescenza, in occasione del nuovo anno scolastico.



"Vi invito a riflettere su due direttrici, che paiono fondamentali- afferma Formento Dojot- la prima, può essere sintetizzata nella locuzione 'Nessuno resti indietro': occorre prestare il massimo sforzo, affinché crescita e inclusione siano garantite a tutti, senza esclusioni. La seconda è il richiamo al senso di responsabilità: è necessaria una visione collettiva, perché appare chiaro che non ci salveremo da soli; da questa situazione ci risolleveremo solo insieme, se sapremo cioè ragionare quali parti di destino comune".