Aosta: Da oggi 200 nuovi posti sosta area università

I parcheggi di proprietà regionale di via Monte Vodice e all’angolo di Via Monte Pasubio e Via Monte Solarolo, recentemente concessi al Comune di Aosta (che ne ha affidato la gestione alla società APS), sono aperti alla popolazione e fruibili a partire da oggi lunedì 13 settembre alle ore 15.

I parcheggi comprendono 200 stalli, 146 nell’area Solarolo Ovest-Pasubio Sud di cui 133 “blu”, otto per il carico/scarico e cinque riservati alle persone disabili, e 54 nell’area Vodice Est di cui 52 “blu” e due riservati alle persone disabili.