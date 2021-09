Cadono in cordata, tre alpinisti in ospedale

Tre alpinisti sono finite in ospedale dopo una caduta di dieci metri sul Polluce, nel massiccio del Monte Rosa, lungo la via normale a 3.900 metri di quota. Nell'incidente di montagna, avvenuto nel pomeriggio di ieri sabato 11 settembre, hanno riportato traumi e contusioni varie.

I tre, due stranieri e un italiano, sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano dopo un intervento di un'ora e mezza. Gli alpinisti procedevano in cordata, cause e dinamica della caduta sono in corso di accertamento.