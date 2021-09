CORSO PER GESTIONE AZIENDE DI FAMIGLIA

Vivere e lavorare in un’azienda familiare è una grande soddisfazione, ma anche un tipo di sfida che pochi riescono ad affrontare senza difficoltà personali e relazionali.Le troppe emozioni e interessi in gioco spesso confondono ruoli e responsabilità. Per l’impreditore diventa, quindi, fondamentale essere consapevole di queste sfide e agire in modo appropriato usando strumenti specifici.

Nel corso di tale formazione imparerete:

vizi e virtù delle aziende famigliari

aziende e famiglie di successo: quali strumenti specifici adottano per creare aziende forti e longeve

confronto esperienziale con applicazione del modello dei 4 quadranti

Per partecipare al corso che si terrà in data 22 settembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso l’aula corsi di Confcommercio VdA (Piazza Arco d’Augusto 10) sarà sufficiente

scrivere una mail a commerciale@ascomvda.it

chiamarci al recapito 366.5942478

La formazione avrà un costo di € 200 iva esclusa a famiglia per gli associati a Confcommercio VdA

Questa può essere l’occasione per far crescere la tua azienda di famiglia.

Per iscrizioni puoi:

compilare il seguente form:

oppure contattaci ai recapiti 366.5942478